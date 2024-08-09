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Індонезієць Джуніансіа з олімпійським рекордом здобув золото у важкій атлетиці

Микола Дендак — 9 серпня, 00:11
Індонезієць Джуніансіа з олімпійським рекордом здобув золото у важкій атлетиці

Індонезійський спортсмен Різки Джуніансіа став олімпійським чемпіоном у важкій атлетиці у категорії до 73 кілограмів.

Він показав сумарний результат у 354 кг, встановивши новий олімпійський рекорд. Різки підняв штангу вагою 155 кілограмів у ривку, а в поштовху індонезієць зумів підкорити 199 кілограмів.

Срібну медаль здобув Вірапхон Вічума з Таїланду, а бронза нагорода дісталася болгарину Божидару Андрєєву.

1. 🥇 Різки Джуніансіа (Індонезія) — 354;

2. 🥈 Вірапхон Вічума (Таїланд) — 346;

3. 🥉 Божидар Андрєєв (Болгарія) — 344;

Нагадаємо, напередодні українська спортсменка Каміла Конотоп закінчила виступи у важкій атлетиці серед жінок до 59 кг на Олімпійських іграх 2024.

Українка взяла вагу 104 кг у ривку, та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг Каміла зазнала пошкодження. У другій частині змагання, поштовху, Конотоп підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг.

За всіма головними подіями 13 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.
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