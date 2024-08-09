Індонезієць Джуніансіа з олімпійським рекордом здобув золото у важкій атлетиці

Індонезійський спортсмен Різки Джуніансіа став олімпійським чемпіоном у важкій атлетиці у категорії до 73 кілограмів.

Він показав сумарний результат у 354 кг, встановивши новий олімпійський рекорд. Різки підняв штангу вагою 155 кілограмів у ривку, а в поштовху індонезієць зумів підкорити 199 кілограмів.

Срібну медаль здобув Вірапхон Вічума з Таїланду, а бронза нагорода дісталася болгарину Божидару Андрєєву.

1. 🥇 Різки Джуніансіа (Індонезія) — 354;

2. 🥈 Вірапхон Вічума (Таїланд) — 346;

3. 🥉 Божидар Андрєєв (Болгарія) — 344;

Нагадаємо, напередодні українська спортсменка Каміла Конотоп закінчила виступи у важкій атлетиці серед жінок до 59 кг на Олімпійських іграх 2024.

Українка взяла вагу 104 кг у ривку, та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг Каміла зазнала пошкодження. У другій частині змагання, поштовху, Конотоп підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг.