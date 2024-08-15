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Хижняк пообіцяв частину призових перерахувати українським військовим

Олександр Булава — 15 серпня, 22:59
Хижняк пообіцяв частину призових перерахувати українським військовим

Новоспечений олімпійський чемпіон Парижа-2024 Олександр Хижняк спрямує частину призових на допомогу українським військовим.

Про це боксер розповів у коментарі Полтавська Думка.

"Я ще не мав часу спланувати, куди ці кошти витрачу. Звичайно, на підтримку та на допомогу нашим бійцям якась частина обов’язково буде витрачена. Та я й до цього їх підтримував. Вдячний нашим військовим, які ціною свого життя боронять наш мир і спокій", — сказав Хижняк.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Парижу-2024 отримає премію від держави в розмірі 125 тисяч доларів. Також додаткову преміальні в розмірі 100 тисяч доларів йому виплатить абсолютний чемпіон світу з професійного боксу Олександр Усик.

Бокс Олександр Хижняк

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