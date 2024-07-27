Бельгієць Евенепул здобув золото в гонці з роздільним стартом на Олімпіаді-2024

Бельгійський велогонщик Ремко Евенепул здобув золото в гонці з роздільним стартом серед чоловіків на Олімпійських іграх-2024.

Він подолав дистанцію 32,4 км з часом 36:12.16. Також на третьому місці опинився його земляк Ваут ван Ерт (36:37.79). Другим до фінішу дістався італієць Філіппо Ганна (36:27.08).

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Нагадаємо, раніше завершилася гонка з роздільним стартом серед жінок, де змагалася українка Юлія Бірюкова. Вона завершила перегони на 27 місці. Перемогу здобула австралійка Грейс Браун.