Ловчинський достроково поступився на Олімпіаді-2024

Український боксер Дмитро Ловчинський поступився австралійцю Теремоану Джуніору на старті олімпійського турніру з боксу у ваговій категорії понад 92 кг.

25-річний український дебютант вже на 2-й хвилині поєдинку пропустив потужний удар суперника, після чого рефері відрахував нокдаун. За 30 секунд до завершення першого раунду австралієць ще двічі відправляв Дмитра на канвас рингу, після чого рефері змушений був достроково завершити бій.

Зазначимо, що Ловчинський кваліфікувався на Ігри черед другий олімпійський турнір, де у фіналі він переміг грека Стиліаноса Руліаса.

Окрім Ловчинського Україну у боксі представляє 28-річний Олександр Хижняк (80 кг), який свій бій проведе 30 липня проти Філіпа Акілов, та 20-річний Айдер Абдураімов (57 кг) — його поєдинок відбудеться 31 липня проти болгарина Хавʼєра Ібаньєса Діаса.

Напередодні Чемпіону стало відомо, що Олександр Усик зустрівся з олімпійською збірною України з боксу, роздав хлопцям конверти з грошовими преміями та пообіцяв сплатити з власної кишені дуже солідні призові за медалі в Парижі.