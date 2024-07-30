Жіноча збірна Нової Зеландії вдруге поспіль здобула золото з Регбі-7 на Олімпійських іграх

Жіноча збірна Нової Зеландії стала переможницею турніру з Регбі-7 на Олімпійських іграх-2024.

У фінальному матчі новозеландки перемогли Канаду з рахунком 19:12. У матчі за бронзу зустрілися збірні США та Австралії. Сильнішими виявилися американки (14:12).

Для Нової Зеландії це вже друге золото Олімпійських ігор поспіль у цьому виді спорту. У Токіо-2020 вони у вирішальному матчі перемогли Францію.

Олімпійські ігри-2024, регбі-7

Фінал, 30 липня

Нова Зеландія — Канада 19:12 (7:12, 12:0)

Матч за 3 місце

США — Австралія 14:12 (7:7, 7:5)

Зазначимо, що у чоловічому регбі-7 перемогу здобула збірна Франції, яка у фіналі перемогла Фіджі. До цього переможцями кожного разу були представники Фіджі. Для цієї країни це була перша поразка на ОІ в історії.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.