Франція здобула перше золото на Олімпійських іграх-2024
Збірна Франції з регбі-7 посіла перше місце на домашніх Олімпійських іграх-2024 та здобула перше золото на турнірі.
У фіналі французи перемогли фаворита змагання збірну Фіджі. Бронзову медаль здобула Південна Африка, яка виявилася сильнішою за Австралію.
Олімпійські ігри-2024, регбі-7
Париж, Франція
Париж, Франція
Фінал, 27 липня
Франція — Фіджі 28:7 (7:7, 21:0)
Зазначимо, що турнір з регбі-7 на Олімпійських іграх проводиться з 2016 року. До цього переможцями кожного разу були представники Фіджі. Для цієї країни це перша поразка на ОІ в історії.
Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.