Франція здобула перше золото на Олімпійських іграх-2024

Збірна Франції з регбі-7 посіла перше місце на домашніх Олімпійських іграх-2024 та здобула перше золото на турнірі.

У фіналі французи перемогли фаворита змагання збірну Фіджі. Бронзову медаль здобула Південна Африка, яка виявилася сильнішою за Австралію.

Олімпійські ігри-2024, регбі-7

Париж, Франція

Фінал, 27 липня

Франція — Фіджі 28:7 (7:7, 21:0)

Зазначимо, що турнір з регбі-7 на Олімпійських іграх проводиться з 2016 року. До цього переможцями кожного разу були представники Фіджі. Для цієї країни це перша поразка на ОІ в історії.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.