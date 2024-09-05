Не очікувала: Москаленко — про світовий рекорд на Паралімпіаді-2024

Українська легкоатлетка Анастасія Москаленко сказала, що не очікувала на встановлення світового рекорду на Паралімпійських іграх 2024 у штовханні ядра, для неї це стало несподіванкою.

Її слова передає Суспільне.

"Дуже хвилюючі емоції. Я людина, яка не дуже вміє висловлювати свої емоції, вони всередині, ззовні не дуже вмію. Хвилювалася, дуже переживала про все це. Світовий рекорд? Ні, не очікувала. Якось все завжди неочікувано виходить. Так, налаштовуюся, так, готуюся, але буває все по-різному", — відповіла Анастасія.

Зазначимо, що У Токіо-2020 24-річна Москаленко також стала олімпійською чемпіонкою в цій дисципліні. Окрім цього, на її рахунку срібло в метанні булави на Паралімпіаді-2020.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі у скарбничці України 53 медалі: 14 золотих, 18 срібних нагород і 21 бронзова.

За всіма найважливішими подіями восьмого дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.