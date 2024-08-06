Лузан та Рибачок: Ми дочекалися та пройшли гонку за планом

Українські спортсменки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок поділилися враженнями від проходу у півфінал у каное-двійці на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Слова українок передає Суспільне спорт.

"Ми нарешті дочекалися, бо вже декілька днів в селищі, всі змагаються, увійшли в атмосферу. Ми дочекалися, пройшли гонку за планом. Пройшли у півфінал, будемо далі налаштовуватися", — сказала Лузан.

"Свій мінімум виконали на сьогодні: вийшли до півфіналу. Готуємося до одиночки. Загалом задоволені. На останньому зборі перед Іграми-2024 вийшли один раз у двійці та на цьому все. Наступний — у неділю. У нас немає проблем підлаштуватися одна під одну, відчуваємо добре і гарна робота. Тренер задоволений і ми задоволені", — підсумувала Рибачок.

Півфінал за участі українських спортсменок відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

Зазначимо, що українки є срібними призерками Олімпіади-2020 (пройшла у 2021 році) у каное-двійці на дистанції 500 метрів. Також на Іграх-2020 у Токіо Людмила здобула бронзу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

За всіма головними подіями 11 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.