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Німець Мертенс виборов золото Олімпіади-2024 у плаванні на 400 метрів вільним стилем

Олександр Булава — 28 липня, 07:49
Німець Мертенс виборов золото Олімпіади-2024 у плаванні на 400 метрів вільним стилем

Відбулися фінальні запливи на 400 метрів вільним стилем у рамках Олімпіади-2024 у Парижі. У чоловіків золото здобув 22-річний німець Лукас Мертенс.

Мертенс подолав дистанцію за 3.41,78 хвилини та випередив австралійця Елайджу Віннінгтона та Кіма У Міна з Південної Кореї.

Олімпійські ігри-2024
Париж, Франція
Плавання 400 метрів — вільний стиль

  1. Лукас Мертенс (Німеччина) 3.41,78
  2. Елайджа Віннінґтон (Австралія) 3.42,21
  3. Кім У Мін (Республіка Корея) 3.42,50

Нагадаємо, у жіночому запливі на 400 метрів вільним стилем перемогу здобула австралійка Аріарн Тітмус, для якої це третє зололо ОІ.

Напередодні жіноча збірна Австралії завоювала золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 з плавання в естафеті 4х100 м вільним стилем.

Плавання Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

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