Німець Мертенс виборов золото Олімпіади-2024 у плаванні на 400 метрів вільним стилем
Відбулися фінальні запливи на 400 метрів вільним стилем у рамках Олімпіади-2024 у Парижі. У чоловіків золото здобув 22-річний німець Лукас Мертенс.
Мертенс подолав дистанцію за 3.41,78 хвилини та випередив австралійця Елайджу Віннінгтона та Кіма У Міна з Південної Кореї.
Олімпійські ігри-2024
Париж, Франція
Плавання 400 метрів — вільний стиль
- Лукас Мертенс (Німеччина) 3.41,78
- Елайджа Віннінґтон (Австралія) 3.42,21
- Кім У Мін (Республіка Корея) 3.42,50
Нагадаємо, у жіночому запливі на 400 метрів вільним стилем перемогу здобула австралійка Аріарн Тітмус, для якої це третє зололо ОІ.
Напередодні жіноча збірна Австралії завоювала золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 з плавання в естафеті 4х100 м вільним стилем.