Німець Мертенс виборов золото Олімпіади-2024 у плаванні на 400 метрів вільним стилем

Відбулися фінальні запливи на 400 метрів вільним стилем у рамках Олімпіади-2024 у Парижі. У чоловіків золото здобув 22-річний німець Лукас Мертенс.

Мертенс подолав дистанцію за 3.41,78 хвилини та випередив австралійця Елайджу Віннінгтона та Кіма У Міна з Південної Кореї.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

Плавання 400 метрів — вільний стиль

Лукас Мертенс (Німеччина) 3.41,78 Елайджа Віннінґтон (Австралія) 3.42,21 Кім У Мін (Республіка Корея) 3.42,50

Нагадаємо, у жіночому запливі на 400 метрів вільним стилем перемогу здобула австралійка Аріарн Тітмус, для якої це третє зололо ОІ.

Напередодні жіноча збірна Австралії завоювала золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 з плавання в естафеті 4х100 м вільним стилем.