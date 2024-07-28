Австралійка Тітмус здобула золото Олімпіади-2024 у плаванні вільним стилем на 400 метрів

Відбулися фінальні запливи на 400 метрів вільним стилем у рамках Олімпіади-2024 у Парижі. Серед жінок найкращою стала 23-річна австралійка Аріарн Тітмус.

У фінальному заплаві представниця Австрілії пройшла дистанцію за 3:57.49 хв. Другою стала Саммер Макінтош з Канади, бронза в американки Кеті Ледекі, для якої це стала 10-та олімпійська нагорода.

Для Тітмус це п'ята нагорода Олімпіади. В її активі золото Токіо-2020 у запливі на 200 та 400 м вільним стилем, срібло на 800 м вільним стилем та бронза в естафеті 4x200 метрів вільним стилем.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

Плавання 400 метрів — вільний стиль

Аріарн Тітмус (Австралія) – 3.57,49 Саммер Макінтош (Канада) – 3.58,37 Кеті Ледекі (США) – 4.00,86

Напередодні жіноча збірна Австралії завоювала золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 з плавання в естафеті 4х100 м вільним стилем.