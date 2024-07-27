Австралія з Олімпійським рекордом виграла естафету 4х100 вільним стилем

Жіноча збірна Австралії завоювала золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 з плавання в естафеті 4х100 м вільним стилем.

Австралійська команда в складі Моллі О'Каллаган, Шайни Джек, Емми Маккеон та Мег Гарріс встановили олімпійський рекорд, перевершивши попереднє досягнення Австралії на Олімпіаді — 3:28,92.

Другими фінішувала збірна США, яка встановила рекорд Америки. Трійку замкнули китайські плавчині, що встановили рекорд Азії.

Нагадаємо, що змагання з плавання на Іграх-2024 року проходитиме з 27 липня по 9 серпня на "Арені Дефан", а також у річці Сена. Програма Олімпійських ігор-2024 з плавання складається з 37 дисциплін (по 18 у чоловіків і жінок та 1 змішана), зокрема, два марафони на відкритій воді завдовжки 10 км.