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Левченко: Була готова на 1% зі 100%

Ігор Чернявський — 2 серпня, 15:00
Левченко: Була готова на 1% зі 100%

Українська легкоатлетка Юлія Левченко була готовою лише на 1% за 100% у кваліфікації Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у висоту.

Про це вона розповіла в коментарі Tribuna.com.

"Звичайно, легше виходити, коли ти відчуваєш, що готовий на 100%. В мене, напевно, був 1% з моїх 100% за відчуттями. Дивлячись на сьогоднішню кваліфікацію, я розумію, що поганий результат – не найгірше, що може трапитися.

Сьогодні була якась битва. Дуже багато дівчат вибули зі змагань, тому що травмувалися. Я хочу подякувати тренеру, що хоча б тут я була нормально. Прикро, що не вдалося показати те, на що була готова – явно на більше, ніж показала сьогодні. Будемо рухатись далі", – сказала Левченко.

Дві інші представниці України у стрибках у висоту, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко кваліфікацію подолали та здобули путівки у фінал, який відбудеться у неділю, 4 серпня.

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

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Юлія Левченко

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