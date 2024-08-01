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Костюк: Дуже хочу зіграти на наступній Олімпіаді

Андрій Яросименко — 1 серпня, 07:27
Костюк: Дуже хочу зіграти на наступній Олімпіаді

Перша ракетка України Марта Костюк (19) має бажання виступити на Олімпіаді-2028, що пройде у Лос-Анджелесі, США.

Її слова передає Суспільне спорт.

"Після матчу було трохи боляче, але я нічого не можу вже змінити. Я була далеко не в найкращій формі сьогодні, ніхто не знає, в якому стані я сьогодні була, де в мене що болить.

На жаль, Олімпіада один раз на чотири роки. Я дуже хочу зіграти на наступних Іграх у Лос-Анджелесі та сподіваюся, що візьму там медаль. Але, на жаль, не цього року", — сказала українка.

Нагадаємо, у чвертьфіналі тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024 Костюк програла хорватці Донні Векич (21). Марта була єдиною представницею України в одиночному розряді на цій стадії. Еліна Світоліна у третьому колі поступилася чемпіонці Вімблдона Барборі Крейчиковій.

А ось у парному розряді українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок перемогли американок Деніел Коллінз та Дезері Кравчик у 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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Олімпійські ігри-2024

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