Костюк: Дуже хочу зіграти на наступній Олімпіаді

Перша ракетка України Марта Костюк (19) має бажання виступити на Олімпіаді-2028, що пройде у Лос-Анджелесі, США.

Її слова передає Суспільне спорт.

"Після матчу було трохи боляче, але я нічого не можу вже змінити. Я була далеко не в найкращій формі сьогодні, ніхто не знає, в якому стані я сьогодні була, де в мене що болить.

На жаль, Олімпіада один раз на чотири роки. Я дуже хочу зіграти на наступних Іграх у Лос-Анджелесі та сподіваюся, що візьму там медаль. Але, на жаль, не цього року", — сказала українка.