Коростильов не зміг здобути медаль у стрільбі з пістолета на Олімпіаді-2024

Українець Павло Коростильов не зміг поборотися за медаль у швидкісній стрільбі з пістолета на 25 метрів на Олімпійських іграх 2024.

За підсумками чотирьох раундів українець набрав 14 очок та посідав другу сходинку у списку, але в раундах на вибування він влучив два постріли з п'яти, опустився на п'яте місце та покинув змагання.

Золото дисципліни здобув китаєць Лі Юехонг, відірвавшись від срібного призера з Південної Кореї Чо Йон Чже на 7 очок. Бронзову медаль також отримав представник Китаю Ван Сіньцзе.

1. 🥇 Лі Юехонг (Китай) — 32;

2. 🥈 Чо Йон Чже (Південна Корея) — 25;

3. 🥉 Ван Сіньцзе (Китай) — 23;

...

5. Павло Коростильов (Україна) — 16.

Для Коростильова це треті Ігри. В Ріо-2016 він брав участь у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів та швидкісного пістолета на 25 метрів. Пройти у фінал змагань йому не вдалося, Павло завершив виступи на 35 та 16 місцях відповідно. У цих самих дисциплінах він також змагався на Олімпіаді-2020 у Токіо (змагання пройшли у 2021 році), там він покращив свої результати, посів 4 та 9 місце.

Зазначимо, що це був останній фінал для України на Олімпіаді-2024 у стрільбі. Раніше стрілець Сергій Куліш, який є військовослужбовцем ЗСУ, здобув для України срібну медаль у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків.

Нагадаємо, напередодні Віктор Банькін та Коростильов не змогли кваліфікуватися до фіналу Ігор-2024 у кульовій стрільбі з пістолета на 10 метрів. За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор у Парижі зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.