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Кінь легендарного футболіста став олімпійським чемпіоном

Станіслав Лисак — 7 серпня, 10:30
Кінь легендарного футболіста став олімпійським чемпіоном

Німецький вершник Крістіан Кукук виграв золото Олімпійських ігор-2024 в особистому конкурі.

Допоміг німцю сірий мерин Чекер, співвласником якого є легендарний німецький футболіст Томас Мюлер.

Півзахисник Баварії разом з дружиною Лізою вже довгий час займається кінним бізнесом. Після перемоги Кукук подякував гравцю збірної Німеччини:

"Вони дали мені можливість продовжувати їздити на коні і бути впевненим, що одного дня його не продадуть. Я неймовірно вдячний за це і за те, що зміг сьогодні відплатити їм за довіру. Я дуже емоційний, гордий, щасливий від того, що виграв сьогодні цю золоту медаль. Це щось особливе. Не так багато німців вигравали золоту медаль у конкурі", — підсумував Крістіан.

Томас Мюллер привітав Кукука та розповів, що спостерігав за тріумфом німецького вершника в прямому етері.

За найцікавішими подіями 12 дня Олімпійських ігор слідкуйте в нашому традиційному онлайні.

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