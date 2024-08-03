Ізраїль здобув перше золото на Олімпіаді-2024 у віндсерфінгу серед чоловіків. У жіночих змаганнях перемогла Італія

3 серпня були розіграні комплекти медалей у вітрильному спорті в дисципліні віндсерфінг на Олімпійських іграх 2024.

У чоловічих змаганнях перемогу здобув ізраїльтянин Том Ревені, він приніс своїй країні першу медаль на поточній Олімпіаді. Срібло завоював австралієць Грей Морріс, а бронзу в скарбничку Нідерландів додав Люк ван Опзеланд.

1. 🥇 Том Ревені (Ізраїль);

2. 🥈 Грей Морріс (Австралія);

3. 🥉 Люк ван Опзеланд (Нідерланди).

У жіночих змаганнях першою фінішувала італійка Марта Маггетті, на 6 сотих відстала представниця Ізраїлю Шарон Кантор, трійку на п'єдесталі пошани замкнула Емма Вілсон, яка також здобула бронзу в цій дисципліні в Токіо-2020 (Ігри проводилися у 2021 році)

1. 🥇 Марта Маггетті (Італія);

2. 🥈 Шарон Кантор (Ізраїль);

3. 🥉 Емма Вілсон (Велика Британія).

Нагадаємо, раніше організатори Олімпіади-2024 перенесли змагання з вітрильництва, триатлону, та низці інших дисциплін, через погані умови спричинені дощем, який відбувся під час церемонії відкриття Ігор-2024.

Чемпіон проводить текстову трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.