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Кривдник Хоцянівського здобув золото у вільній боротьбі

Ігор Чернявський — 10 серпня, 23:25
Кривдник Хоцянівського здобув золото у вільній боротьбі

Грузин Гено Петріашвілі став олімпійським чемпіоном з вільної боротьби у ваговій категорії до 125 кілограмів.

У фіналі він здолав іранця Аміра Хоссейна. Напружена сутичка завершилася з рахунком 10:9.

Відтак Петріашвілі зібрав повний комплект олімпійських нагород. На Іграх у Токіо-2020 року став срібним призером, а в Ріо-де-Жанейро 2016-го — бронзовим.

Бронзовий фінал виграв Георгій Мешвілдішвілі з Азербайджану, який виявився сильнішим за поляка Роберта Барана (9:3).

У цій ваговій категорії Україна була представлена Олександром Хоцянівським, який спершу поступився майбутньому чемпіону, а у втішних сутичках зазнав поразки від бронзового призера. Після остаточного вильоту 34-річний донеччанин оголосив про завершення міжнародної кар’єри.

Слідкуйте за всіма головними подіями передостаннього дня Олімпійських ігор-2024 у текстовій трансляції на Чемпіоні.

Олімпійські ігри-2024 Олександр Хоцянівський Вільна боротьба

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