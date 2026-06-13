Хмара – після перемоги на Кубку світу: На цьому етапі рівних мені, як виявилось, не було

Український веслувальник Ігор Хмара здобув дебютну для України медаль в межах поточного сезону Кубку світу з академічного веслування. Та ще й як!

Українець виграв "золото" у чоловічій легкій одиночці, випередивши у фіналі найближчого переслідувача на майже 10 секунд. Після тріумфу Хмара поділився емоціями від перемоги та планами на майбутнє з Чемпіоном.

– Поділіться емоціями від перемоги. Що вона для вас означає?

– Хочу подякувати Збройним Силам України за можливість виступати на міжнародній арені! Цьогоріч, це перший мій міжнародний старт і він вийшов доволі успішним. Я задоволений гонкою, вона мені чудово вдалась, хоча на самому фініші трішки "накрило".

– Відрив у майже 10 секунд від другого місця – це говорить про те, що зараз вам немає рівних у світі?

– Відрив від другого місця великий, але я старався боротись з самим собою та секундоміром. Так, на цьому етапі рівних мені, як виявилось, не було.

Але не дивлячись на це, у світі є спортсмени з якими ми будемо достойно боротись на доріжках і відриви там можуть бути в сантиметрах...

– Як вам вода на змаганнях?

– Сам веслувальний канал в Пловдиві дуже чудовий і погода не підвела, було дуже комфортно змагатись.

– Чи побачимо ми вас ще на цих змаганнях та які у вас очікування від інших заїздів?

– На другому етапі Кубку світу мій виступ завершився, ще декілька тренувань для кращого відновлення. А так, завтра на трибунах буду вболівати за всю нашу команду. Україна буде боротись за нагороди в трьох заїздах.

– Які ставите собі цілі на сезон?

– Попереду особистий чемпіонат України, а далі підготовка до чемпіонату Європи та світу. Також планую виступати на чемпіонаті Європи з пляжного спринту. В планах – гідно представляти Україну на міжнародній арені.

– До Олімпіади-2028 залишається не так багато часу, чи зʼявляються вже думки про Олімпіаду? Чи поки стараєтесь не думати про це?

– Звичайно, в планах – взяття ліцензії й виступ на Олімпійських Іграх 2028. Для цього буду більше працювати над собою і своїм результатом, хоча часу не так і багато... А чи буде це в Пляжному спринті, чи веслуванні академічному – час покаже.