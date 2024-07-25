Українські веслувальники порівняли канал у Токіо та Парижі

Українські веслувальники Станіслав Ковальов та Ігор Хмара вважають, що канал на Олімпійських іграх-2024 у Парижі краще ніж на ОІ-2020 у Токіо.

Слова спортсменів передає Національний олімпійський комітет (НОК) України.

"Наразі продовжуємо освоюватися в селищі та на місці проведення змагань. У нас були невеличкі проблеми з доїздом до каналу, адже водії поки що недосконало знають всі маршрути. Тож потрібно гарно планувати логістику, щоб вчасно потрапити на локацію. Сам канал дуже гарний, олімпійський, побудований за всіма стандартами. У порівнянні з Токіо паризький канал кращий, але також є бокова хвиля і тут як пощастить — можна попасти у вдалу і тиху погоду, а можна у вітряну. Тоді все буде залежати від жеребкування і номера доріжки.

Звісно мандраж перед стартом є, все таки це ж Олімпійські ігри! Але ми знаємо усіх своїх суперників. Також ми вже розуміємо, що це за змагання, який їх рівень, адже маємо досвід Токіо-2020. Тому ми більш впевнені у власних силах та знаємо, що робити! 26 липня плануємо піти на відкриття Олімпійських ігор. Так сталося, що у Токіо в нас були змагання у перший день після відкриття, а зараз — на другий. Тож є запас часу, щоб відновитися і провести повноцінне тренування"

Перший заїзд Ковальова та Хмари відбудеться в суботу, 28 липня.