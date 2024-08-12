Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою здобула золото Олімпіади-2024

Дворазова олімпійська чемпіонка та найтитулованіша олімпійська спортсменка в історії України Ольга Харлан виставила на аукціон свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Привіт, мене звати Ольга Харлан, я дворазова олімпійська чемпіонка, а це моя шабля, якою було завдано переможний удар фінального раунду на Олімпійських іграх у Парижі. Вона принесла нам золото, але якщо ви думаєте, що на цьому її роль вичерпана, то ви помиляєтесь. Ця шабля ще послужить нашим захисникам", — сказала Ольга у відео.

Нагадаємо, що Харлан здобула свою шосту олімпійську медаль і обійшла Яну Клочкову. 33-річна уродженка Миколаєва стала першою українкою, яка вигравала медалі на чотирьох Олімпіадах.