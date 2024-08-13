Харлан: Не могла навіть подумати, що в мене буде 6 олімпійських медалей

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла, що після золота в Пекіні-2008 вона не могла навіть подумати, що матиме 6 олімпійських медалей.

Слова українки передає Tribuna.com.

"Чи є у мене медаль, яку вважаю найціннішою у своєму арсеналі? Не можу виділити якусь одну. Скажу, мабуть, про золоту медаль Пекіну, бо вона була першою. Це був початок всієї моєї історії. Тоді не могла навіть подумати, що в мене буде 6 медалей з Олімпіад.

Дуже щаслива, не можу ще зрозуміти цього. Найголовніше — всі ці медалі для України. Я її везла до України й з Україною в серці", — сказала Харлан.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх-2024 Харлан здобула бронзову медаль в індивідуальних змаганнях та золоту в командних. За кількістю нагород вона обійшла Яну Клочкову. Також 33-річна уродженка Миколаєва стала першою українкою, яка вигравала медалі на чотирьох Олімпіадах.

Напередодні Харлан виставила на аукціон свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпіаді-2024.