Перші емоції українських шаблісток після перемоги на Олімпіаді-2024

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла Республіку Корею та виграла золоту медаль на Олімпійських іграх-2024.

Чемпіон опублікував відео вирішального уколу та перші емоції українок після перемоги в цьому поєдинку.

Відео

На шляху до фіналу Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька здолали італійок (45:37) у чвертьфіналі, та японок (45:32) у півфіналі.

Ця медаль стала для України третьою на цих Олімпійських іграх та першою золотою. Раніше бронзу завоювала Ольга Харлан в особистій шаблі, Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з трьох положень. Також Олександр Хижняк вже гарантував бронзу в боксі.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України здобула срібло, у фіналі поступившись представницям країни-терористки.

Найкраще досягнення українських шаблісток — золоті медалі у Пекіні-2008, де Харлан та компанія у фіналі здолали господарок Олімпіади — китаянок.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.