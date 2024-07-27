Кривицька зустрінеться Харьковою у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024

Українська фехтувальниця Олена Кривицька вийшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024.

Українка виявилася сильнішою за канадську спортсменку Руєн Сяо — 15:14. Кривицька поступалася 12:14, однак змогла відігратися на останній секунді основного часу та переграла суперницю в екстратаймі.

У чвертьфіналі Олена зустрінеться з іншою українкою Владою Харьковою. Поєдинок відбудеться сьогодні, 27 липня, о 16:50 за київським часом.

Змагання з фехтування на літніх Олімпійських іграх 2024 проходять у Великому палаці в Парижі з 27 липня по 4 серпня 2024. Загалом на Олімпіаді-2024 розігрується 12 комплектів нагород у фехтуванні — 6 у чоловіків та 6 у жінок.

Нагадаємо, що на літніх Олімпійських іграх-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. Це буде найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.