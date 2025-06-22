Харькова: Командне золото – історичний момент для нас

Українські фехтувальниці Влада Харькова та Олена Кривицька поділилися враженнями від завоювання золота в командній шпазі на чемпіонаті Європи.

Слова спортсменок наводить Суспільне спорт.

"Це перша медаль для незалежної України в командній першості. Це історичний момент для нас, нашої команди та України. Це неймовірно і дуже по-особливому", – заявила Харькова.

Кривицька згадала весь непростий турнірний шлях до золота, який довелося пройти команді.

"Кожна збірна для нас була викликом: Угорщині кілька разів програвали у сезоні. Швейцарія на перший погляд наче не становить загрози, але насправді ми їй за два останні сезони рази чотири програли. Збірна Італії – олімпійські чемпіонки, чемпіонки попереднього Євро. Виграш проти кожної команди був загалом перемогою для нас", – заявила Олена.

Нагадаємо, це золото стало для України першим в історії в командній шпазі на чемпіонатах Європи.