Кривицька та Лабунець здобули золоту медаль етапу Кубку світу

Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець здобули золоту медаль першого етапу Кубку світу зі спортивної акробатики, який відбувається у бельгійському Пурс-Сінт-Амандсі.

За виступ у фінальній комбінації українці отримали від суддів 29.370 бала, на один бал випередивши німецький дует Діану Луст та Даніеля Блінцова.

Українські спортсмени єдині з усіх учасників отримали за складність оцінку понад три бали. Бронза у Лари Фернандеш та Гільєрме Енрікеша з Португалі.

Кубок світу зі спортивної акробатики

Перший етап

1. Україна – 29.370 бала

2. Німеччина – 28.290 бала

3. Португалія – 27.660

Зазначимо, що сьогодні український спортсмен Артем Левченко пробився до фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики.

Окрім того, Олег Дорощук продемонстрував найкращий результат сезону у світі та завоював золоту медаль чемпіонату Європи.