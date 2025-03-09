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Кривицька та Лабунець здобули золоту медаль етапу Кубку світу

Володимир Максименко — 9 березня 2025, 13:37
Кривицька та Лабунець здобули золоту медаль етапу Кубку світу
Іван Лабунець
Міністерство молоді та спорту України

Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець здобули золоту медаль першого етапу Кубку світу зі спортивної акробатики, який відбувається у бельгійському Пурс-Сінт-Амандсі.

За виступ у фінальній комбінації українці отримали від суддів 29.370 бала, на один бал випередивши німецький дует Діану Луст та Даніеля Блінцова.

Українські спортсмени єдині з усіх учасників отримали за складність оцінку понад три бали. Бронза у Лари Фернандеш та Гільєрме Енрікеша з Португалі.

Кубок світу зі спортивної акробатики
Перший етап

1. Україна – 29.370 бала

2. Німеччина – 28.290 бала

3. Португалія – 27.660

Зазначимо, що сьогодні український спортсмен Артем Левченко пробився до фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики.

Окрім того, Олег Дорощук продемонстрував найкращий результат сезону у світі та завоював золоту медаль чемпіонату Європи.

Кривицька Спортивна акробатика

Кривицька

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