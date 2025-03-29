Бровко зупинилася за крок до п'єдесталу на Кубку світу в Марокко
У суботу, 29 березня, на Кубку світу з фехтування на шпагах в Марракеші, Марокко, були розіграні особисті нагороди серед жінок.
Найкращою серед українських спортсменок стала Інна Бровко, яка посіла 8-ме місце.
В 1/32 фіналу 27-річна киянка перемогла представницю Польщі Глорію Клугардт (15:12), в 1/16 змусила скласти зброю переможницю Гран-Прі в Катарі-2025 і бронзову медалістку Кубку світу у Ванкувері Кейлін Сін Ян Сє з Китаю (15:11).
В 1/8 Бровко перемогла Александру Ндоло з Кенії (15:14), а у чвертьфіналі Інна поступилася "нейтральній" Айзанат Муртазаєвій (9:15), яка раніше не пустила в 1/16 іншу українську спортсменку Джоан-Фейбі Бежуру (10:15).
Результати українок на Кубку світу фехтування на шпагах
8. Інна Бровко
11. Влада Харькова
20. Олена Кривицька
21. Джоан-Фейбі Бежура
44. Дар'я Варфоломеєва
68. Яна Шемякіна
89. Емілі Конрад
92. Софія Сіденко
168. Анастасія Самко
190. Олександра Романова
236. Катерина Коротецька
Раніше українські спортсмени здобули 4 медалі на турнірі Європейського циклу U-23 Lausanne International Fencing Challenge, який завершився у Швейцар.