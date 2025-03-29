Бровко зупинилася за крок до п'єдесталу на Кубку світу в Марокко

У суботу, 29 березня, на Кубку світу з фехтування на шпагах в Марракеші, Марокко, були розіграні особисті нагороди серед жінок.

Найкращою серед українських спортсменок стала Інна Бровко, яка посіла 8-ме місце.

В 1/32 фіналу 27-річна киянка перемогла представницю Польщі Глорію Клугардт (15:12), в 1/16 змусила скласти зброю переможницю Гран-Прі в Катарі-2025 і бронзову медалістку Кубку світу у Ванкувері Кейлін Сін Ян Сє з Китаю (15:11).

В 1/8 Бровко перемогла Александру Ндоло з Кенії (15:14), а у чвертьфіналі Інна поступилася "нейтральній" Айзанат Муртазаєвій (9:15), яка раніше не пустила в 1/16 іншу українську спортсменку Джоан-Фейбі Бежуру (10:15).

Результати українок на Кубку світу фехтування на шпагах

8. Інна Бровко

11. Влада Харькова

20. Олена Кривицька

21. Джоан-Фейбі Бежура

44. Дар'я Варфоломеєва

68. Яна Шемякіна

89. Емілі Конрад

92. Софія Сіденко

168. Анастасія Самко

190. Олександра Романова

236. Катерина Коротецька

Раніше українські спортсмени здобули 4 медалі на турнірі Європейського циклу U-23 Lausanne International Fencing Challenge, який завершився у Швейцар.