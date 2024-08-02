Президент Федерації дзюдо України: Вважаю цю Олімпіаду з дзюдо провальною

Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк вважає, що українські дзюдоїсти провально виступили на Олімпійських іграх 2024.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Змаганнями я незадоволений. Вважаю цю Олімпіаду з дзюдо провальною. Висновки будемо робити після тренерської ради та президії в Україні.

Що стало причиною такого виступу? Оцінювати своїх спортсменів, що боролися на олімпійських змаганнях, я не буду. Звинувачувати та робити якісь висновки — теж. Все буде після тренерського зібрання та президії.

Сильно засмучений? Це навіть не передати словами. Можна придумати та назвати багато важелів, що вплинули на неякісну боротьбу наших спортсменів. Але й треба брати відповідальність на себе і починати з себе", — сказав Кошляк.

Нагадаємо, жоден представник України в дзюдо не зміг отримати медаль на Іграх-2024. Серед чоловіків Богдан Ядов та Дільшот Халматов припинили свої виступи на стадії 1/8 фіналу.

У серед жінок Христина Гоман (1/16 фіналу), Єлизавета Литвиненко (1/4) та Дар’я Білодід (1/8) програли свої сутички через дискваліфікацію за пасивність.