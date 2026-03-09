Українські дзюдоїсти здобули повний комплект нагород на Гран-прі в Лінці

Напередодні у австрійському Лінці завершився перший етап Гран-прі із дзюдо й він став успішним для українців.

Наші спортсмени здобули повний комплект нагород. Загалом "синьо-жовті" вибороли три медалі.

Чемпіоном у ваговій категорії до 100 кілограмів став Антон Савицький. Лідер збірної впевнено пройшов турнірний шлях, протягом якого переміг суперників зі США, Ізраїлю, Казахстану та Бразилії.

У фіналі українець змагався з японцем Накаямою. Він менш, ніж за хвилину іппоном здолав суперника та здобув "золото".

Срібну нагороду виборов Дільшот Халматов (до 60 кг). Він у фінальній сутичці поступився французькому дзюдоїсту Ромену Валадьє Пікару.

"Бронзу" у ваговій категорії до 78 кг здобула Юлія Курченко. Українка в поєдинку за третє місце перемогла представницю Канади Коралі Годбаут.

Нагадаємо, що в лютому наші дзюдоїсти також здобули медалі на Paris Grand Slam 2026.