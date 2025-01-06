Халматов – найкращий дзюдоїст України 2024 року

Дільшот Халматов став найкращим дзюдоїстом України у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба ФДУ.

Окрім того, шанувальники дзюдо шляхом голосування обрали найкращу дзюдоїстку – нею стала Юлія Курченко.

Халматов брав участь в Олімпійських іграх-2024, завершивши свої виступи на стадії 1/8 фіналу.

Курченко у 2024 році змогла завоювати золоті нагороди Грендслему та бронзу чемпіонату Європи до 23 років.

Також свої нагороди отримали українські юніори. На думку вболівальників, найкращими стали Ігор Цукан та Анна Казакова.

Раніше сайт Чемпіон обрав найкращу спортсменку України у 2024 році.