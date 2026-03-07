Українець Халматов здобув "срібло" Гран-прі з дзюдо в Австрії
Дільшот Халматов
Федерація дзюдо України
Український дзюдоїст Дільшот Халматов став віцечемпіоном першого етапу Гран-прі в австрійському Лінці.
Про це повідомила Федерація дзюдо України.
У фінальній сутичці вагової категорії до 60 кг представник України поступився віцечемпіону Ромену Валадьє Пікару з Франції, ставши володарем срібної медалі.
На шляху до фіналу Халматов по черзі здолав дзюдоїстів з Австрії, Італії, Португалії та Казахстану.
Для Дільшота ця медаль стала другою в поточному році. На початку лютого українець став срібним призером Grand Slam 2026 в Парижі. Загалом це сьома медаль Халматова на турнірах IJF World judo tour.
