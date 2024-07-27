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Халматов переміг узбека та вийшов у 1/8 фіналу Олімпійських ігор з дзюдо

Ігор Чернявський — 27 липня, 11:35
Халматов переміг узбека та вийшов у 1/8 фіналу Олімпійських ігор з дзюдо

Український дзюдоїст Дільшот Халматов здобув перемогу над узбеком Достоном Рузієвим в 1/16 олімпійського турніру з дзюдо у ваговій категорії до 60 кілограмів.

Халматов здолав суперника в овертаймі. Під час сутички обидва борці отримали по одному попередженню.

В 1/8 фіналу 26-річний киянин протистоятиме Єлдос Сметов із Казахстану.

Окрім Дільшота, Україну в дзюдо також представлять Богдан Ядов (до 66 кг), Дар’я Білодід (до 57 кг), Єлизавета Литвиненко (до 78 кг) та Христина Гоман (понад 78 кг).

На Олімпійських іграх-2024 медалі будуть розіграні в семи вагових категоріях серед чоловіків та жінок. Також відбудуться змагання у змішаному розряді.

Олімпійські ігри-2024 Дільшот Халматов Україна на Олімпіаді-2024

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