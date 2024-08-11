Угорка Гуляш зі світовим рекордом стала олімпійською чемпіонкою у сучасному п'ятиборстві

Угорка Мішель Гуляш зі світовим рекордом виграла золоту медаль Ігор у Парижі з сучасного п'ятиборства на Олімпійських іграх 2024.

За підсумком усіх змагань (стрільби з пістолета, фехтування на шпагах, запливу на 200 метрів вільним стилем, конкуру та легкоатлетичного кросу на 3200 метрів) вона отримала 1461 бали.

Срібло здобула француженка Елоді Клувель із 1452 набраними очками. Бронзу завоювала південнокорейська спортсменка Сон Сонмін, яка отримала 1441 балів. Зазначимо, що Клувель є срібною призеркою Ріо-2016 у цій дисципліні

1. 🥇 Мішель Гуляш (Угорщина) — 1461;

2. 🥈 Елоді Клувель (Франція) — 1452;

3. 🥉 Сон Сонмін (Південна Корея) — 1441.

Нагадаємо, Україну у цій дисципліні представляла Валерія Пермикіна, яка не пройшла до фіналу, фінішувавши на 10-му місці у своїй півфінальній групі, від прохідного 9-го місця її відділили 6 очок.

Серед чоловіків Україна була представлена Владиславом Чеканом та Олександром Товкаєм, вони не змогли вийти у фінал. Останньому пройти кваліфікацію завадив кінь, який відмовився перестрибувати перешкоду.

За всіма головними подіями завершального, 16-го дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.