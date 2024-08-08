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Грушина-Акобія: Представляти Україну на Олімпіаді — це неймовірно

Андрій Яросименко — 8 серпня, 22:35
Грушина-Акобія: Представляти Україну на Олімпіаді — це неймовірно

Українська борчиня Аліна Грушина-Акобія пишається можливістю представляти Україну на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Її слова передає НОК України.

"Це мали б бути мої другі Олімпійські ігри, Якби я виступила в Токіо, то досвід був би більший, але, на жаль, я не змогла. Хоча я завжди кажу, що не потрібно говорити "на жаль", бо все на краще. Можливо, якби я взяла участь в Олімпіаді-2020, мене вже тут не було б. Але я зараз тут, в Парижі, і я подолала дуже нелегкий шлях для цього. Я щаслива, що дісталася Олімпіади. Не кожному спортсмену це до снаги. І тому усі, хто тут виступає, це дуже сильні люди. Атмосфера тут чудова, я в захваті від всього, що відбувається. Виходити на килим, представляти Україну — це просто неймовірно для мене", — сказала борчиня.

Нагадаємо, українка не зможе продовжити боротьбу, та вийти у втішні сутички за бронзову медаль, адже її суперниця в 1/4 фіналу Гелен Маруліс програла свій півфінальний поєдинок проти японки Сакурай Цугумі. Зазначимо, що в 1/8 Грушина-Акобія здійснила неймовірний камбек проти колишньої українки, яка представляє Польщу.

За головними подіями 13-го дня Олімпійських ігор 2024 зручно слідкувати в текстовій трансляції Чемпіона.

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Аліна Грушина-Акобія

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