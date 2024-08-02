Аргентина зустрінеться з Францією, Марокко зіграє з США: розклад чвертьфіналів Олімпіади-2024
Сьогодні, 2 серпня, відбудуться чвертьфінальні матчі футбольного турніру на Олімпійських іграх 2024.
Збірна Аргентини зустрінеться з господарями турніру Францією, Марокко зіграє з США, Іспанія протистоятиме Японії, а Єгипет поміряється силами з Парагваєм.
16:00 Марокко — США
18:00 Японія — Іспанія
20:00 Єгипет — Парагвай
22:00 Франція — Аргентина
Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.
Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, фаворитом футбольного турніру є збірна Франції. Коефіцієнт на її перемогу — 2,70. Шанси Іспанії оцінюються у 3,70. Трійку фаворитів замикає Аргентина. На неї дають коефіцієнт 5,00.
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