Українці здобули 4 медалі на турнірі European open та Кубку Європи серед кадетів

Українські дзюдоїсти здобули чотири нагороди на турнірі European open, що проходить в Іспанії та Кубку Європи, що відбувається у Польщі.

Зокрема, в категорії до 66 кг чемпіонами стали Микита Голобородько, який переміг у фіналі представника Португалії, і Богдан Остапенко (кадети), який у фінальній сутичці здолав представника Німеччини.

Варто зазначити, що це останні змагання такого типу перед стартом чемпіонату світу з дзюдо 2025, який відбудеться 13-20 червня в Будапешті.

Водночас дві бронзові медалі виграли Анна Казакова (до 78 кг) та Богдан Ядов у категорії до 66 кг.

Раніше повідомлялося, що українські дзюдоїсти завоювали дві медалі на Кубку Європи, що відбувся у грузинському містечку Горі.

Так, чемпіоном у ваговій категорії до 100 кг став Ярослав Давидчук. Водночас його земляк Сергій Сокирко став срібним презером у категорії до 90 кг.