Думав, це буде щось страшне — Ядов прокоментував дебют на Олімпіаді

Український дзюдоїст Богдан Ядов нервував перед виступом на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це 27-річний спортсмен розповів у коментарі для Суспільне Спорт.

"Емоції? Зараз звісно мені сумно, але я хочу подякувати людям, які мене підтримували впродовж цих трьох років. Хочу перепросити перед ними, я зробив все, що зміг, але сьогодні не вийшло.

Причини вильоту? Не знаю, якщо чесно. Перед Олімпійськими іграми думав, що це буде щось страшне, а виявилося нормально. Звісно, нервував більше, ніж на нормальних змаганнях, але, гадаю, зміг впоратися з хвилюваннями.

Перша сутичка далася нормально, не так легко, як думав, але це навпаки мало мені допомогти. Друга сутичка — це один із найнезручніших суперників для мене, але на Олімпійських іграх не буває легких. Все йшло за планом, але припустився помилки: очікував поєдинку у стійці, а він вирішив продовжити у партері. Припустився помилки, а це такі змагання, на яких не можеш їх робити", — розповів Ядов.