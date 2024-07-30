Чи така страшна Аргентина без Мессі? На яких ставках зіграти у вирішальному для України матчі на ОІ

Збірна України з футболу проведе матч третього туру групового раунду Олімпійських ігор-2024. Суперником команди Руслана Ротаня буде грізна Аргентина. Проте за "альбіселесте" на турнірі не грає Мессі, а це вже великий плюс. На що ж варто звернути увагу всім, хто розглядає футбол крізь призму не тільки перегляду матчів, а й інвестицій?

На думку бейтингового оператора Favbet, інтригуючих пропозицій удосталь. Представлені в цьому матеріалі спостереження зможуть зацікавити найвимогливіших любителів азарту. На матч вівторка, за підсумками якого Україна може потрапити до чвертьфіналу Олімпіади, Фавбет пропонує зазначені нижче коефіцієнти.

Одна з головних рис у грі України на змаганні

За підсумками двох турів у квартеті В усі чотири збірні мають майже однакові шанси вийти до 1/4 фіналу Олімпійських ігор. Саме тому такою високою стає ціна вікторії. Той, хто здобуде 3 бали, буде позбавлений необхідності рахувати додаткові показники за умови рівності набраних очок.

Очевидно, що Хуліан Альварес та компанія мають незначну, але дуже важливу перевагу над опонентом, яка виражається у вигляді +1 за різницею забитих та пропущених м'ячів. Вже з цього випливає, що Україні діватися нема куди, й грати з креном у атаку, намагаючись забити якнайбільше, доведеться. Варто нагадати й про те, що за умови, якщо всі 4 команди за підсумками трьох турів наберуть по 4 бали, "синьо-жовті" можуть стати й другими в таблиці, якщо матимуть більшу кількість саме голів.

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Україна у перших двох матчах не просто відзначилася доволі переконливою грою в атаці. "Синьо-жовті" дійсно часто завдають ударів по воротам, хай реалізація радує їх шанувальників і не так часто. Варто розглядати варіант, за якого південноамериканці на якомусь етапі спробують віддати м'яча опоненту, а самі зіграють на разючих контратаках. Враховуючи, що Україна має системні проблеми в обороні, уникнути щонайменше одного пропущеного м'яча буде важко.

Тож голів радше варто чекати від обох команд. Власне, важливо розуміти, що такий сценарій ставав реальністю в 4 останніх іграх України з офіційним статусом. Не менш важливо й те, що обидва колективи не покидали поле без мя'чів у 5 із попередніх 6 останніх офіційних поєдинків Аргентини, а також у 5 із останніх 7 ігор "альбіселесте" на Олімпіаді.

Ставка: Обидві заб'ють за 1,70 у БК Фавбет

Коли в обох команд є спільне

Не менш вірогідним виглядає підсумок із щонайменше 3 забитими командами мячами. Такому сценарію сприяє, як стан справ у таборі обох учасників, так і "схильності" сторін, а також завдання, які стоять перед обома колективами.

На користь такому сюжету говорить і статистика. Щонайменше 3 м'ячі команди забивали в основний час у 6 із попередніх 7 ігор України з офіційним статусом, а також в обох поєдинках Аргентини на турнірі у Франції.

Ставка: ТБ (2,5) за 1,78 у БК Фавбет

Двічі в одну річку… увійдеш(?)

І перед грою з Марокко коефіцієнт на звершення України біля воріт суперника у кількості більш як одного разу був високим, а тому тих, хто остерігається підвищеного ризику, відлякував. Однак такі гравці відверто прогадали.

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Вже напередодні матчу з Аргентиною мусимо сказати, що успіх України в атаці знову виглядає реальним. І не тільки тому, що "синьо-жовті" забивали щонайменше двічі в основний час у 6 із попередніх 7 ігор із офіційним статусом. Важливо й те, що Україна також відзначалася першою у семи попередніх офіційних зустрічах. Крім того, Аргентина на турнірі грою саме в захисті не вражає, й пропускала в обох зустрічах, а від Марокко — двічі.

Ставка: Україна ІТБ (1,5) за 3,20 у БК Фавбет