Пан або пропав. Шалені ставки на матч Україна — Марокко

Збірна України продовжує свій виступ на Олімпійських іграх-2024. Черговим суперником команди Руслана Ротаня буде колектив Марокко.

На думку бейтингового оператора Favbet, інтригуючих варіантів удосталь. Представлені в нашому матеріалі котирування зможуть зацікавити найвимогливіших любителів азарту. На вирішальний з турнірної точки зору матч суботи Фавбет пропонує зазначені нижче коефіцієнти.

Вирішальне протистояння

Складаючи дебютний іспит на Олімпіаді, команда Руслана Ротаня сенсаційно поступилася колективу Іраку (1:2). Разом з тим, сказати, що "синьо-жовті" показали поганий футбол, аж ніяк не можна. Україна відкрила лік голам у матчі, а також була сильнішою за опонента у більшості компонентів. Цією поразкою Україна попрощалася із 5-матчевою серією без програшів в основний час у іграх із офіційним статусом (+4=1-0).

Фото: Віталій Клюєв

Команда з Африки може обійтися й мировою — може статися так, що одного балу для виходу у плейоф Ігор вистачить. Після того, як марокканці не менш несподівано завоювали три бали у протистоянні із Аргентиною, "атлаські леви" можуть дозволити собі діяти по результату, й значно більше уваги приділяти захисту своїх володінь. За таких умов найпершим завданням африканців буде не дати супернику вільно дихати біля власних володінь. Україна ж зіткнулася з вибором без вибору — щоб вижити, треба атакувати й вигравати. Практика першого туру доводить, що колектив зі Старого Світу в атаку ходити вміє, проте не найкращим чином власні моменти реалізовує. За таких обставин вірогідність того, що Україна в матчі із співставним за підбором виконавців суперником не програє, а на двох команди заб’ють не більш як 4 рази, висока.

Ставка: 1Х+ТМ (4,5) за 1,75 в БК Фавбет

Атака як засіб досягнення цілі

У європейсько-африканському протистоянні більш ніж вірогідним виглядає сценарій із голами в обидві сторони. На це також вказують і "схильності" обох команд щодо вибору на користь тієї чи іншої "гольової" поведінки.

Так, щонайменше 2 м'ячі за підсумками 90 хвилин команди забивали у 7 попередніх іграх України з офіційним статусом. Крім того, українці відзначалися першим забитим м'ячем у матчі в 6 попередніх офіційних іграх. Нарешті, футболісти обох команд відзначалися забитим м'ячем у основний час за підсумками 6 із попередніх 7 ігор Марокко з офіційним статусом. Враховуючи, що гра пройде на фоні максимальної зацікавленості однієї зі сторін у 3 балах, вірогідність того, що атака стане мало не основним засобом, за допомогою якого буде досягатися мета обома учасниками зустрічі, висока.

Ставка: Обидві заб'ють за 1,85 у БК Фавбет

Український ва-банк

Збірна України знає, що таке продуктивні дії у атаці. Команда Ротаня забивала щонайменше 2 м'ячі в основний час у 5 із попередніх 6 офіційних ігор. В матчі з "атласькими левами" такий сценарій теж цілком можливий, хай і виглядає, на перший погляд, малоймовірним.

Фото: Віталій Клюєв

Так, марокканці витягали м'яча з сітки більш як 1 раз лише двічі в останніх 8 зустрічах. Проте й із ситуаціями, у якій опинився опонент африканців перед цією зустріччю, раніше не стикалися. Україні потрібна лише перемога, марокканці ж можуть дозволити собі закритися, але у можливості зіграти на контратаках собі теж не відмовлять. Це спонукатиме "синьо-жовтих" нарощувати тиск на ворота опонента, адже за такої гри пропустити цілком може й Україна. І тоді команді Ротаня в цілому доведеться забивати уже щонайменше якраз двічі.

Ставка: Україна ІТБ (1,5) за 3,00 у БК Фавбет