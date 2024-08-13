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У Беленюка вкрали годинник на Олімпіаді-2024

Микола Дендак — 13 серпня, 20:11
У Беленюка вкрали годинник на Олімпіаді-2024

В українського борця греко-римського стилю Жана Беленюка на Олімпійських іграх-2024 вкрали годинник.

Про це спортсмен повідомив у себе в Instagram.

"З неприємних моментів Олімпіади — вкрали годинник. У деяких хлопців викрали гроші та особисті речі. Швидше за все, прибиральниці в олімпійському селі. Ближче до від'їзду, щоб не було часу на розголос. У Бразилії крали протягом усієї Олімпіади, тут обережніші злодії", — сказав Беленюк.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 у Парижі Жан тріумфально завершив кар’єру, здобувши бронзову медаль у греко-римській боротьбі.

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