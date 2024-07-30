Батагов: В матчі проти Аргентини буде бійня

Захисник олімпійської збірної України Арсеній Батагов вважає, що матч третього туру групового етапу проти Аргентини буде важким.

Про це він сказав на Youtube-каналі УАФ.

"Настрій у нас непоганий, бо останню гру ми вирвали, можна сказати, на характері. Готуємося в гарному настрої та сподіваємося на хорошу гру і хороший результат. Аргентина більш, напевно, тактична команда ніж Марокко, в них футболісти грають в хороших чемпіонатах є і дуже досвідчені футболісти, тому я думаю, гра буде не легша ніж проти марокканців. Буде бійня на полі, аргентинці добре працюють з м'ячем, непогано грають у боротьбі, буде дуже важко", — сказав футболіст.

Вирішальний матч проти Аргентини відбудеться сьогодні, 30 липня, початок — о 18:00 за київським часом. Перемога гарантує Україні путівку у плейоф, а у випадку нічиєї все залежатиме від результату паралельного поєдинку Марокко — Ірак.

Зазначимо, що Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор 2024, та окремо проведе текстовий онлайн поєдинку України проти аргентинців.

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Нагадаємо, олімпійська збірна України провела вже два матчі на Іграх-2024 у Парижі. У першому турі "синьо-жовті" поступилися Іраку, але в наступному поєдинку зберегли шанси на вихід з групи завдяки вольовій перемозі над Марокко.