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Азербайджанець здобув золото Олімпіади зі дзюдо у вазі до 100 кг

Владислав Уткін — 1 серпня, 19:23
Азербайджанець здобув золото Олімпіади зі дзюдо у вазі до 100 кг

Азербайджанський дзюдоїст Зелім Коцоєв здобув золоту медаль Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 100 кг.

У фінальному поєдинку 25-річний спортсмен переміг грузина Іллю Суламанідзе, який отримав три шидо (попередження). У бронзових поєдинках ізраїльтянин Пітер Пальчик здолав швейцарця Даніеля Ейха, а представник Узбекистану Музафарбек Туробоєв переміг іспанця Ніколоса Шеразадішвілі.

1. 🥇 Зелім Коцоєв (Азербайджан)

2. 🥈 Ілля Суламанідзе (Грузія)

3. 🥉 Пітер Пальчик (Ізраїль)

3. 🥉 Музафарбек Туробоєв (Узбекистан)

Зазначимо, що для Коцоєва це перша олімпійська медаль в кар'єрі. Азербайджанець ставав чемпіоном Європи у 2023 році.

Нагадаємо, раніше українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко поступилася китаянці у втішній сутичці та не пройшла у бронзовий фінал у ваговій категорії до 78 кг.

Чемпіон веде текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

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