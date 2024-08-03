Австралійці Ебден та Пірс здобули золото у парному розряді тенісного турніру на Олімпіаді-2024

Австралійські тенісисти Меттью Ебден та Джон Пірс здобули золоту медаль у парному розряді тенісного турніру на Олімпійських іграх 2024.

У фіналі австралійська пара здолала американців Раджива Рама та Остіна Крайчека, гра тривала 2 години 4 хвилини та завершилася з рахунком 6:7(8), 7:6(1), 10:8.

У першому сеті йшла напружена боротьба, на тайбрейку американці змогли вибороти перемогу. Другий сет розпочався з домінації пари із США, але Ебден та Пірс взяли ситуацію під контроль, та на тайбрейку зрівняли рахунок. Долю матчу вирішив третій сет, де австралійці з самого початку зайняли позицію лідерів, і змогли вийти переможцями гри.

Зазначимо, що Пірс є бронзовим призером Токіо-2020 (Ігри відбулися у 2021 році), разом з Ешлі Барті він виграв бронзову медаль у парному розряді в міксті.

Олімпійські ігри 2024

Париж, Франція, Чоловіки

Парний розряд

Фінал, 3 серпня

Меттью Ебден/Джон Пірс (Австралія) — Раджив Рам/Остін Крайчек (США) 6:7(8), 7:6(1), 10:8

Нагадаємо, раніше чеські тенісисти Томаш Махач та Катержина Синякова виграли золото Ігор-2024 з тенісу в міксті. За всіма подіями восьмого дня Олімпійських ігор 2024 зручно слідкувати в текстовій трансляції Чемпіона.