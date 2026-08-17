Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Низка гравців австралійського футбольного клубу фігурує у справі про сексуальне насильство

Микола Літвінов — 17 серпня 2026, 17:41
Низка гравців австралійського футбольного клубу фігурує у справі про сексуальне насильство
Сідней Свонс
sydneyswans.com

Низка гравців австралійського футбольного клубу Сідней Свонс перебувають під слідством у межах розслідування ймовірного сексуального насильства в готелі, який знаходиться у Мельбурні.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, цей інцидент начебто стався у готелі "Pullman", в якому команда зупинилася після перемоги у матчі з Ессендоном. Поліція вже проводила слідчі дії в будівлі цієї гостиниці.

Невідомо, чи заарештували наразі когось із гравців команди. Речник правоохоронних органів заявив, що розслідування досі триває, й деякі обставини у цій справі ще потрібно встановити.

Водночас виконавчий директор клубу Метью Павліч зазначив, що в колективі проводиться внутрішнє розслідування з цього приводу. Також він додав, що всі в команді шоковані та розчаровані цією ситуацією.

"Ми все ще намагаємося з'ясувати, що саме тут сталося, і проводимо власні внутрішні розслідування, але можна з упевненістю сказати, що ми надзвичайно шоковані та розчаровані тим, що це сталося, і тим, що гравці опинилися в такій ситуації".

В офіційній заяві клубу стверджується, що декілька гравців команди були причетні до інциденту в готелі. 

Зауважимо, що Сідней Свонс – це австралійський футбольний клуб, який виступає у Лізі AFL. Австралійський футбол, або футі, є окремим видом спорту, який частково схожий за схемою гри до регбі.

У матчі в футі беруть участь дві команди по 18 гравців, які мають забити овальний м'яч у ворота, котрі складаються з 4-х штанг. Це найпопулярніший вид спорту в Австралії.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ФБР та поліція розслідують справу про сексуальне насильство в академії американського Остіна, у якому виступає український центрбек Олександр Сваток.

Австралія кримінал

кримінал

Легендарного ексгравця Шахтаря заарештували за підозрою в домашньому насильстві
Нападнику збірної Англії та учаснику ЧС-2026 інкримінують напад на людину в нічному клубі
У Бразилії застрелили 15-річного футболіста: підозрюються угруповання, пов'язані з торгівлею наркотиками
Центрбек Реала постане перед судом через звинувачення у розповсюдженні відео за участі неповнолітніх осіб
Французького гандболіста відпустили з-під варти попри звинувачення у зґвалтуванні та домашньому насильстві

Останні новини