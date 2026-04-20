Богдан Войченко — 20 квітня 2026, 13:06
Чайки зірвали кінцівку матчу: дивний епізод у чемпіонаті Австралії став вірусним

Матч 25-го туру А-Ліга між Мельбурн Вікторі та Ньюкасл Джетс завершився результативною нічиєю 2:2, однак головною темою для обговорень став зовсім не рахунок.

Напружене протистояння між першою та п'ятою командами таблиці подарувало ще й курйозний момент, який миттєво розлетівся мережею.

На 92-й хвилині, коли гості готувалися виконати стандарт, на поле несподівано прилетіла ціла зграя чайки, які буквально окупували частину газону поблизу кутового прапорця.

Футболісти змушені були чекати, поки "несподівані гості" звільнять територію, однак птахи поводилися максимально спокійно і не поспішали залишати поле.

Лише в момент розбігу гравців перед ударом чайки трохи злетіли, але не покинули стадіон, а просто перемістилися на іншу ділянку газону і продовжили "спостерігати" за грою.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині футболіст під час матчу реанімував чайку, яку випадково збили м'ячем.

