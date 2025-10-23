Австралія не переймається щодо матчу Мілан – Комо через скасування гри Вільярреал – Барселона у США

Уряд Західної Австралії залишається непохитним у своєму рішенні провести в Перті матч італійської Серії А між Міланом і Комо наступного року.

Про це повідомляє ESPN.

Сумнівні настрої в Австралії могли з'явитися після того, як було скасовано проведення гри іспанської Ла Ліги між Вільярреалом та Барселоною у Маямі (США) через масові протести, у тому числі самих футболістів. Але на континенті впевнені, що все пройде за попередньо узгодженим планом.

"Уряд Західної Австралії прагне вперше провести матчі Серії А в Австралії, і ми впевнені в підтримці з боку Федерації футболу Австралії, обох команд і Серії А, поки чекаємо на схвалення від АФК і ФІФА, щоб це стало реальністю. Після успішного візиту Мілана до Перта в межах передсезонної підготовки ми побачили, наскільки успішними були товариські матчі для Мілана та Роми, і ми знаємо, що європейський футбол має величезну популярність у Західній Австралії", – заявила Ріта Саффіоті, заступниця прем'єр-міністра Західної Австралії, а також міністр спорту та відпочинку.

Хоча УЄФА дала згоду на проведення матчу, для його офіційного затвердження та підписання контрактів необхідна також згода ФІФА, Азіатської футбольної конфедерації, членом якої є Австралія, та місцевої федерації Football Australia.

Нагадаємо, що Італійська федерація футболу (FIGC) дала зелене світло на перенесення матчу між Міланом та Комо до Австралії. Справа в тому, що 6 лютого, коли має відбутися гра, домашня арена "россонері" "Сан-Сіро" буде недоступна через проведення Зимових Олімпійських ігор 2026 року.

І хоча в Італії не було таких протестів, як в Італії, хавбек Мілана Адрієн Рабйо висловився проти проведення поєдинку в Австралії.