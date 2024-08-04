Хотілося б краще: Рижикова — про свій результат на Олімпіаді-2024

Українська легкоатлетка Анна Рижикова прокоментувала результати кваліфікації з бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх у Парижі.

Її слова передає Суспільне спорт.

"Хотілося б краще, звісно. Хотіла напряму пройти, щоб у понеділок відпочити та у вівторок бігти півфінал. Але як є, будемо працювати у втішному забігу. Що думаю про втішні забіги? Ще не знаю, потім розкажу. Мені здається, якщо проходиш далі, то всі зміни завжди в плюс. А якщо залишаєшся у першому колі, то нічого не подобається. Якщо ти сильна — все одно. Ми думаємо іноді, от класно стрибунам, у довжину чи потрійний — у них шість спроб. А ми пробігли раз, у нас не вийшло, і все. То хтось нас почув і зробив додатковий час, щоб виправити свої помилки", — сказала Рижикова.

Зазначимо, що Анна напередодні відмовилась від участі в естафеті 4х400 метрів, щоб зосередитися на дистанції 400 м з бар'єрами.

Нагадаємо, разом із Вікторією Ткачук Рижикова не змогла автоматично потрапити у півфінал Олімпіади-2024. Надалі українки будуть змагатись у втішних забігах, які даватимуть змогу вийти до півфіналу змагань. Забіги відбудуться у понеділок, 5 серпня. Початок — о 11:50 за київським часом.

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