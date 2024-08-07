Алтухов побореться у чвертьфіналі каное-одиночки

Український спортсмен Павло Алтухов не зміг пройти у півфінал каное-одиночки на 1000 метрів, але позмагається у чвертьфіналі Олімпійських ігор 2024.

Українець прибув на фініш п'ятим, з часом 4:11.13 хвилин. Зазначимо, що двоє найкращих у кожній кваліфікації проходять напряму у півфінал, а всі інші місця потрапляють у чвертьфінали, які пройдуть сьогодні, 7 серпня о 15:10 за київським часом.

Нагадаємо, Марія Повх пройшла у чвертьфінал байдарки-одиночки на дистанції 500 метрів на Олімпіаді-2024. Раніше Людмила Лузан та Анастасія Рибачок напряму пройшли до півфіналу у каное-двійці на дистанції 500 метрів, він відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.