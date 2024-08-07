Повх побореться у чвертьфіналі байдарки-одиночки на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Марія Повх пройшла у чвертьфінал байдарки-одиночки на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Українка прибула на фініш четвертою, з часом 1:54.13 хвилин. Зазначимо, що двоє найкращих у кожній кваліфікації проходять напряму у півфінал, а 3-7 місця потрапляють у чвертьфінали. Виступ Марії у чвертьфінальному заїзді за місце у півфіналі відбудеться сьогодні, 7 серпня, початок — о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Людмила Лузан та Анастасія Рибачок напряму пройшли до півфіналу у каное-двійці на дистанції 500 метрів, він відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.