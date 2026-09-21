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Абдураімов з перемоги стартував на чемпіонаті Європи-2026

Олександр Булава — 21 вересня 2026, 15:45
Абдураімов з перемоги стартував на чемпіонаті Європи-2026
Айдер Абдураімов

Збірна України з боксу продовжує свої виступи на чемпіонаті Європи, який триває у болгарській Софії.

Свою першу перемогу на турнірі здобув Айдер Абдураімов. У ваговій категорії до 60 кг українець переміг Махаммадалі Аширалієва з Азербайджану.

Другу свою перемогу на турнірі здобув Павло Іллюша. У ваговій категорія до 80 кг він одноголосним рішенням суддів здолав представника Вірменії Артуша Ованісяна та вийшов у чвертьфінал.

Також відкрила лік своїм перемогам на чемпіонаті Європи жіноча національна команда. У поєдинку вагової категорії до 60 кг Тетяна Довгаль здобула перемогу одноголосним рішенням суддів над португальською боксеркою Беатріс Алмейду.

Раніше у чвертьфінал турніру вийшов Марк Ломакін, який не залишив жодних шансів представнику Сербії Філіпу Дзіді.

Зазначимо, що на попередньому ЧЄ-2024 з боксу серед дорослих Україна не виступала через допуск до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.

Айдер Абдураімов

Айдер Абдураімов

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