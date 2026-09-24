Абдураімов вийшов у фінал, Іллюша здобув "бронзу": результати українців на чемпіонаті Європи

Збірна України з боксу продовжує свої виступи на чемпіонаті Європи, який триває у болгарській Софії. 24 вересня українці провели одразу низку боїв.

Айдер Абдураімов на шляху у фінал турніру здолав представника Македонії Алена Рустемовські у ваговій категорії до 60 кг – 4:1 (30–27, 29–28, 28–29, 30–27, 30–27). Його суперник здобув бронзову нагороду.

Свій шлях на турнірі Айдер розпочав з перемоги над Махаммадалі Аширалієвим з Азербайджану, а у чвертьфіналі переміг Павела Брача з Польщі.

Свою четверту перемогу на турнірі не зміг здобути Павло Іллюша. У ваговій категорії до 80 кг він поступився роздільним рішенням суддів представнику Сербії Растко Шимичу в 1/2 фіналу. Цей виступ приніс українському боксеру "бронзу".

Нагадаємо, напередодні першу нагороду на турнірі здобула Ірина Луцак. Також у фінал вийшли Ганна Охота та Ельвін Алієв.

Зазначимо, що на попередньому ЧЄ-2024 з боксу серед дорослих Україна не виступала через допуск до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.